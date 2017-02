Černošský model z letáku Lidlu propaguje smartphone Xiaomi

V čele žebříčku nejcennějších značek světa je Google. Vyplývá to z informací výzkumné společnosti BrandFinance. Do první pětky se dostaly také ...

„Když můžeme kupovat elektroniku z Číny, nevidím důvod, proč bychom nemohli vídat reklamní fotky s černošským modelem. Přijde mi to naprosto přirozené,“ okomentoval záměr jednatel firmy Jiří Opletal a dodal, že na barvě kůže nezáleží. „Jsme samozřejmě zvyklí komunikovat například s Číňany. Jsou to úplně odlišní lidé. Jejich zvyky, kultura nebo způsob jednání. Nemá smysl ale předstírat, že takhle odlišní lidé neexistují. Považuji to za hloupé a omezené,“ uzavřel Opletal.

