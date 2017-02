Apple vyvíjí čip architektury ARM pro budoucí MacBooky

V čele žebříčku nejcennějších značek světa je Google. Vyplývá to z informací výzkumné společnosti BrandFinance. Do první pětky se dostaly také ...

T310 by měl být vylepšenou variantou nedávno vydaného čipu T1, kterým je spravován Touch Bar na nejnovějších MacBook Pro. První MacBook s tímto čipem by mohl být uveden ještě v průběhu letošního roku.

Zpočátku by měl být tento čip nasazen společně s procesorem Intel, kdy se bude nejspíše starat právě o tuto funkci a potažmo celkovou úsporu energie a samotný výkon zařízení pak zajistí CPU od Intelu. V budoucnu by s postupným vývojem ale Apple dost možná mohl obdobné CPU architektury ARM využít i jako hlavní procesor.

Když opomeneme to, že tento čip bude mít nejspíše mnohem menší spotřebu, Apple by si touto cestou mohl chtít zajistit menší závislost na čipech od společnosti Intel. Hlavním účelem čipu T310 však má být hlavně zajištění funkce speciálního režimu spánku MacOS Power Nap.

Společnost Apple má údajně v současnosti vyvíjet nový čip s kódovým označením T310 pro budoucí notebooky Mac. To by ještě nebylo tak zajímavé. Podstatnější je, že by mělo jít o čip založený na architektuře ARM.

