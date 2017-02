 Microsoft chce konkurovat Chrome OS pomocí \

Mnozí z nás mají jistě v živé paměti, nebo stále využívají systém Windows 8.1 s Bing, který Microsoft dodával partnerům pro levná zařízení s malým úložištěm. Nyní se chce opět přiklonit k podobnému řešení v případě Windows 10 jako reakci na konkurenční Chrome OS od Googlu.

Windows 10 se snížením licenčním poplatkem pro OEM bude vycházet buď ze zcela nového, nebo odlehčeného jádra označovaného jako Cloud Shell. Mělo by jít o dříve avizovaný Composable Shell, neboli CSHELL. Tento operační systém by se měl stát konkurencí pro stále populárnější Chrome OS a zařízení Chromebook. Proto bude určený pro levné notebooky s úhlopříčkou menší než 14,1 palce.

Tato odlehčená verze Windows 10 by údajně měla být schopná spouštět jen aplikace v rámci Unified Windows Platform (UWP), tedy z Windows Store. Nicméně systém bude moci výrobce nejspíše doplňovat o různé komponenty a bude tedy do jisté míry modulární. CSHELL by měl plnohodnotně fungovat i na celé řadě dalších platforem, jako je konzole Xbox, HoloLens či smartphony s Windows.

V tomto prostředí by měly být podporovány také procesory architektury ARM a dojít by tak konečně mělo na levné notebooky s Windows procesory Snapdragon a dalšími. Nutno dodat, že tento zjednodušený Windows 10 stále zůstává do značné míry záhadou.

Zdroj: NextPowerUp