Akční hra For Honor se dočká otevřené bety

Očekávaná akce For Honor vstoupí co nevidět do otevřené betaverze. Hru si budete moci s předstihem vyzkoušet od 9. do 12. února. Upozornilo na to vývojářské studio Ubisoft Montreal, které zároveň vydalo i nový trailer.

V otevřené betě si vyzkoušíte režimy Duels 1v1, Brawl 2v2 a Dominion 4v4, které se objevily už v uzavřeném testování, a také novinku nazvanou Elimination. Kdo se chce nadcházející bety zúčastnit, musí mít pochopitelně účet na službě uPlay.

For Honor přijde do prodeje 14. února. Zahrát si budete moct na počítačích i konzolích PlayStation 4 a Xbox One.

