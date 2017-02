Asus RT-AC58U: WiFi router pro domácnosti s MU-MIMO

V čele žebříčku nejcennějších značek světa je Google. Vyplývá to z informací výzkumné společnosti BrandFinance. Do první pětky se dostaly také ...

Router dostal do vínku čtyřjádrový procesor A7, 128 MB operační paměti (DDR3) a čtyři externí antény s dosahem (5 dBi). Přítomen je pak i jeden port USB 3.0 pro připojení dalších periferií, například 3G či 4G modemu i technologie AiRadar, která by měla zaměřovat signál WiFi a minimalizovat rušení a zlepšovat sílu signálu.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.