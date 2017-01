Huawei a Saatchi Gallery pořádají výstavu mapující fenomén autoportrétů

Huawei ve spolupráci s galerií současného umění v Londýně Saatchi Gallery oznámil uvedení výstavy „From Selfie to Self-Expression“ (Od selfie k sebevyjádření). Jedná se o první exhibici mapující historii selfies, a to od dob „velkých mistrů“ až po současnost. Výstava potrvá od 31. 3. do 30. 5. 2017. Součástí projektu je fotografická soutěž pro širokou veřejnost #SaatchiSelfie. Vítězové získají nejnovější smartphone Huawei a jejich díla budou součástí výstavy v Saatchi Gallery.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.