 Asus představil grafiku GeForce GTX 1070 ve verzi Expedition

Všechny grafické karty z této série by měly procházet přísným testování v zátěži a zaručena u nich by tak měla být vysoká životnost a výdrž grafického čipu, ale i ostatních komponent. Mezi zkouškami karty se objevuje například 144hodinový test v zátěži, 2hodinový test rebootování a 15hodinová zátěžová zkouška s benchmarkem 3DMark.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.