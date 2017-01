Zemřel zakladatel společnosti Namco Masaya Nakamura

Nakamura se narodil 24. prosince 1925. V roce 1948 vystudoval Národní univerzitu v Jokahamě a o sedm let později založil společnost Nakamura Manufacturing. Dnes firma pod hlavičkou Bandai Namco publikuje hry jako Dark Souls, Tales of Berseria či Ni No Kuni 2.

