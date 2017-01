nVidia Shield TV (2015) dostává Experience Upgrade 5.0

Společnost nVidia oznamuje, že pro starší SHIELD TV z roku 2015 je dostupná aktualizace Experience Upgrade 5.0. Ta přináší nejen operační systém Android 7.0 Nougat, ale i veškeré důležité funkce a vychytávky.

Mezi nejdůležitější novinky softwarového updatu patří podpora streamování obsahu ve 4K HDR, funkce obraz v obrazu či nové rozhraní pro poslední spuštěné aplikace, které aktivujete jednoduše dvojitým stisknutím Home tlačítka na ovladači.

Hraní se nově přesunulo do jednoho místa – centra nVidia Games, které nahradilo Shield Hub a vše na něj navázané (Shield Games, GeForce Now a GameStram). Radost jistě udělá i doplněné portfolio skvělých her, které na Shieldu TV 2015 nativně rozběháte. Jedná se třeba o tituly No Man’s Sky, Tomb Raider, Shoadowgun Legends, The Witness nebo Witcher 3 v edici Game of The Year.

V neposlední řadě firmware přinesl i oficiální aplikace Amazon video, Nest, Twitter nebo Vimeo.