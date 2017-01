Acer TravelMate Spin B1: odolný konvertibilní notebook s Windows 10 pro studenty

Tento notebook lze díky otočnému kloubu polohovat také jako tablet. Má samozřejmě i dotykový displej, který je odolný proti tlaku, ale i nárazu. Výrobce myslel právě na to, že zařízení budou využívat žáci a studenti ve školních lavicích a snadno by se tak mohl poškodit. Proto má také pryžový okraj, který by měl absorbovat nárazy a chránit zařízení proti poškození při manipulaci. Těšit se můžeme i na klávesnici odolnou proti polití.

