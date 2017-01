Známe datum vydání závodní hry DiRT 4

Chybět neebude režim kariéry ani vylepšený multiplayer se sledováním žebříčků napříč různými platformami. Během hraní zavítáte do Austrálie, Španělska, Švédska nebo Walesu. Ais vůbec tou nejzajímavější novinkou „čtyřky“ pak bude režim nazvaný Your Stage, který vám umožní zadat jisté parametry, a hra za vás následně vybuduje celou trať. Takto upravené okruhy přitom bude možné sdílet s kamarády.

