Hru World of Tanks Blitz obohatí event New Moon

World of Tanks Blitz je akční týmový free-to-play titul pro vice hráčů věnovaný divokým tankovým bitvám. Hra inspirovaná populárními World of Tanks přínaší souboje tanků napříč platformami. Je dostupná na smartphony a tablety s iOS, Androidem, ale také na platformy Windows a macOS.

Příznivci World of Tanks Blitz se dočkali eventu New Moon, který odkazuje na příchod čínského Nového roku. Na hráče čekají epické bitvy a jako odměna dva upravené tanky Glacial 112 a Blaze WZ. Akce začíná zítra a potrvá až do 18. února.

