Na smartphony s Androidem útočil nebezpečný malware

„Nová hrozba je ukázkovým příkladem, jak se vývojáři od sebe navzájem učí a jak se vyvíjí a přejímají útočné techniky, protože podobně jako u škodlivých kódů Gooligan a CallJam i HummingWhale se snaží podvodně zvyšovat hodnocení na Google Play, aby aplikace působily věrohodně. Znovu je to tedy připomínka, že nelze spoléhat jen na ochranu na Google Play, ale je potřeba dále do svého bezpečí investovat a používat pokročilé zabezpečení,“ uzavírá zpráva společnosti Check Point.

Všechny nové podvodné aplikace byly publikovány pod falešnými jmény čínských vývojářů. Princip je jednoduchý. Nainstalovaný malware dostává od řídícího a velícího (C&C) serveru falešné reklamy a aplikace a nabízí je uživateli. Jakmile se uživatel pokusí zavřít reklamu, aplikace, která již byla malwarem stažena, je nahrána do virtuálního stroje a spouští se, jako by byla ve skutečném zařízení. Vytvoří se také falešná identita, kterou malware používá ke generování příjmů pro kyberzločince.

