T-Mobile zlevní vybrané smartphony Huawei o dva tisíce korun

Zákazníci T-Mobile si budou moci pořídit nový telefon s podporou LTE levněji a navíc si ho za zvýhodněných podmínek důkladně vyzkoušet. Operátor totiž v únoru sníží ceny celé řady těchto zařízení o 2 000 Kč a ke každému prodanému přístroji přidá velký objem dat mobilního internetu na tři měsíce zdarma. Kromě toho si lidé budou moci svůj nový LTE telefon bezplatně vyměnit za jiný model, a to do 30 dnů od jeho zakoupení.

