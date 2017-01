 Toshiba potvrdila osamostatnění divize výroby NAND flash čipů

Už přibližně týden trvají spekulace nad tím, že Toshiba má dlouhodobé finanční problémy, kvůli nimž hodlá odštěpit divizi zabývající se výrobou NAND flash pamětí. Až dnes ale byly tyto spekulace oficiálně potvrzeny.

Celkově by měla být zcela odštěpena kompletní výroba čipů a polovodičů, což tedy znamená zejména paměťové NAND flash čipy. Vzniknout by přitom měla další společnost, u níž Toshiba nabízí případnému investorovi 20 % minoritního podílu. To by mělo značce přinést nové finance, které by snad měly zažehnat současné finanční problémy a ztráty. Za ty může paradoxně hlavně jiné odvětví podnikání. Konkrétně se mluví o prodělečnosti dceřiné firmy angažující se v jaderném průmyslu.

Zatím se neví, komu bude minoritní podíl prodán, nicméně už nyní je jasné, že horkým kandidátem na koupi je firma Western Digital, která by tím získala lepší pozici v oblasti výroby SSD. Oficiálního prohlášení bychom se prý měli dočkat během příštího týdne, ale už nyní je téměř jisté, že na lámání chleba dojde do konce tohoto čtvrtletí. Toshiba má za cíl tímto krokem vyždímat z prodeje zhruba 1,7 miliardy dolarů, čímž by získala dostatečnou likviditu.

Tak či onak bude mít toto odštěpení výroby značný vliv na celkový chod firmy vzhledem k tomu, že právě NAND flash čipy byly pro Toshibu vždy klíčové. Jedná se o ostatně o jednoho z jejich největších výrobců.

