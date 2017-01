 Marvel oznámil superhrdinskou hru s Avengers od Square Enix

Prohlášení k projektu neprozrazuje také žádné podrobnosti. Dozvídáme se pouze to, že The Avengers Project si budou moci zahrát hráči po celém světě a ve hře se setkáme se všemi postavami, prostředím, ale i ikonickými momenty, které jistě ocení hlavně fanoušci série komiksů. Přesto se prý můžeme těšit na originální příběh a celý vesmír vybudovaný okolo Avengers. Mohlo by tedy jít o formát MMO, nebo začátek zajímavé série o řadě dílů.

