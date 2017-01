Chrome OS zamíří do dalších typů zařízení

Brzy tedy můžeme očekávat také první tablety s Chrome OS, které dost možná ponesou označení Chrometab, nebo třeba Chromepad. Tento trend by ale mohl nasměrovat Chrome OS i na chytré telefony a tento systém by tak skutečně mohl zcela vytlačit Android. O vylepšení dotykového rozhraní svědčí i fakt, že na trh míří první konvertibilní Chromebooky, jako je třeba Chromebook Spin 11 od Aceru.

Výrobci tento jednoduchý operační systém stále častěji integrují do svých dostupných notebooků označovaných jako Chromebook, ale využívají ho už i na jiných platformách, jako jsou zařízení 2-in-1 a AiO počítače. Využití systému by však mělo do budoucna být ještě širokosáhlejší.

