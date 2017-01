Nová herní skříň Z9 Neo Plus představena

Vnitřní uspořádání by mělo poskytnout dostatek prostoru všem důležitým počítačovým dílům a komponentám, včetně prostoru pro základní desku s profilem 440 mm, grafickou kartu s délkou 400 mm nebo pro systém vodního chlazení. Pevné disky lze do skříně instalovat snadno bez použití nářadí. Součástí výbavy Z9 Neo Plus jsou také prachové filtry, které jsou instalovány na spodní a přední části skříně a boční průhledný akrylátový panel.

