be quiet! nabízí novou funkční a tichou PC skříň Pure Base 600

Do interiéru můžeme zvolit základní desky až do formátu ATX, až tři 3,5" a dva 2,5" disky do odnímatelných pozic za čelní panel. Pro napájení komponent poslouží tradiční PSU formátu PS2, nechybí ani odnímatelné prachové filtry (za čelem a na dně), či možnost odstranění krytu vrchního panelu kvůli přidání větráků či radiátorů.

Těšit se můžeme hlavně na všestrannost. Jednoduchý vzhled bez zbytečných prvků, jako je třeba okno do bočnice, nasvědčuje, že se skříň bude stejně dobře hodit do kanceláře i na doma. Čistý design na čelním panelu narušují snad jen perforované nádechy pro nasávání vzduchu na stranách a dvě záslepky 5,25" pozic.

