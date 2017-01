Trust začal prodávat další příslušenství

Rozbočovače pro navýšení počtu a konverzi portu USB-C. K dispozici jsou verze Trust Oila USB-C to 4 port Standard USB 2.0 Hub měnící moderní port na čtveřici standardních USB, Trust Oila USB-C to 4 port USB 3.1 Gen. 1 Hub využívající novější generaci USB 3.1 a Trust Oila 2+2 port USB-C & USB 3.1 Hub kombinující dva oboustranné USB-C se dvěma USB 3.1 porty.

Rychlé nabíječky s USB-C a USB-A porty jsou kompatibilní s telefony a tablety od Applu, Samsungu a dalších značek. Klasická nástěnná „zásuvková“ verze i varianta do auta nabízí automatickou detekci zařízení, která zvolí maximální možnou rychlost nabíjení, a to maximálně 3 A přes USB-C a 2,4 A přes USB-A.

Trust představuje nové rozšiřující doplňky pro zařízení s USB-C konektorem. V nabídce produktů jsou nyní dostupné také univerzální USB-C napájecí adaptér Trust Moda 60W, dvouportové inteligentní nabíječky do zdi a do auta, adaptér s USB 3.1, USB-C a HDMI porty či rozbočovače s USB 2.0/3.1 a USB-C konektory.

