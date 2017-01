Microsoft zpřístupnil další betu Halo Wars 2

Hráči mohou připravovanou hru testovat až do pondělí 30. ledna. K vyzkoušení je konkrétně karetní režim Blitz na mapě Proving Grounds, kde probíhá boj ve složení jeden na jednoho, dva na dva nebo tři na tři. Vítězem v tomto režimu se stává ten, kdo jako první dosáhne 200 bodů, nebo má vyšší skóre ve chvíli, kdy uplyne dvanáctiminutová herní doba. Úkolem hráčů je zabrat co nejvíce kontrolních stanovišť na mapě.

