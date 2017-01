Asus představil své připravované nejtenčí notebooky se samostatnou GPU

Druhá novinka ZenBook UX530 nabídne stejné možnosti výběru procesorů, nicméně grafiky zde máme na výběr dvě a to GeForce 940MX a dokonce i GTX 950. Obě se 2 GB pamětí GDDR5. Zbytek specifikací je velice podobný. Rozdílný je pouze displej, který má v případě UX530 úhlopříčku o velikosti 15,6 palců a jiná je samozřejmě i hmotnost, která se zvýšila na více než 1,6 kg a tloušťka 16,9 mm. Omezenější bude také nabídka barevných provedení, kdy může volba padnout na královskou modř, či křemenovou šedou. Baterie obou modelů by je měla udržet v chodu až devět hodin.

