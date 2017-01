Fujitsu nabídne nejlehčí a nejtenčí 13,3\

Obě dvě chystané novinky patří do série nových 18 notebooků pro podnikatele, které značka Fujitsu uvádí na trh. Jejich ceny bohužel zatím nejsou oficiálně oznámeny. UH75/B1 má údajně mít cenu okolo 190 000 jenů, což je v přepočtu 42 000 Kč. Dostupné bude červené a černé provedení. Na trh by měla nová řada dorazit v polovině února.

Notebook LifeBook UH75/B1 který bude spadat do byznys třídy, totiž potěší hmotností pouhých 777 gramů, díky čemuž je lehčí než zmiňovaný LG Gram, ale také než jeho stájový kolega U937/P, který potěší také nízkou hmotností těsně pod 800 gramů. Oba dva notebooky by měly nabídnout také štíhlý profil pouhých 15,5 mm a i zde oba produkty překonávají Gram od značky LG.

