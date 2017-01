AOC Agon AG352UCG: zakřivený a s technologií G-SYNC

Monitor je dále opatřen stojanem, který je možné si přizpůsobit na výšku i do stran a potěší i speciální rameno na pravé straně displeje, které slouží k zavěšení sluchátek. Co se týká konektivity, nechybějí dva HDMI porty, DisplayPort, DVI a VGA spolu s USB 3.0 a jack na sluchátka.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.