V ČR se začíná prodávat rychlý router Netgear Nighthawk X10

Nighthawk X10 dále přinášídvojici USB 3.0 portů a šestici ethernetových portů, z nich dva lze vzájemně agregovat do jednoho vysokorychlostního připojení. Mimo to je zařízení v současnosti jediným domácím routerem, který disponuje 10Gb portem podporujícím fiber připojení. Jeho prostřednictvím lze k zařízení připojit lokální datové úložiště, např. NAS, a následně zálohovat či streamovat data. Komfortní zálohování dat navíc zajišťuje cloudové úložiště Amazon Drive s neomezenou kapacitou, jež mají majitelé routeru k dispozici po dobu šesti měsíců zdarma.

