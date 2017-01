Sapphire uvede na trh odemčenou RX 460 s 1024 stream procesory

Už nějakou dobu se hovoří o tom, že prostým update BIOS lze u modelu Radeon RX 460 dosáhnout odemčení a získání dodatečných 128 stream procesorů. To se teď potvrdilo s chystaným příchodem nové verze této grafické karty od značky Sapphire.

Model označení jako RX 460 Nitro OC od zmíněné značky by měl poskytnout na rozdíl od ostatních modelů plně odemčené jádro čipu Polaris 11. Poskytnout by tak mělo plných 1024 stream procesorů namísto oficiálních referenčních 896 stream procesorů. Karta bude navíc mírně továrně přetaktovaná na 1250 MHz s boost. To by mělo přeneseně znamenat vyšší výpočetní výkon.

Konkrétně se hovoří o 2,56 TFLOP/s namísto základních 2,2 TFLOP/s a to při zachování TDP pouhých 75 wattů. Reálně by ale karta měla prý poskytnout zhruba o 7 % vyšší výkon než základní čip. Testy nicméně ukazují, že se mírně zvýší i spotřeba karty.

Zatím není jasné, kdy bude tento model vydán, ani kolik si za něho bude Sapphire počítat.

