Čína přestane léčit závislé na počítačových hrách elektrošoky

Čínská vláda oznámila, že plánuje zákonem zakázat speciálním lékařským zařízením léčit závislé na internetu pomocí elektrošoků a dalších fyzických trestů. Do speciálních středisek často rodiče posílají své děti, které zcela propadly online hrám a neví si s nimi rady, uvedl deník The Telegraph.

