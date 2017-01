Microsoft prohlašuje, že má Windows 7 zastaralé zabezpečení

To nyní znovu připomíná se slovy, že se Windows 7 pomalu stává starým systémem, který nesplňuje požadavky dnešních moderních technologií, ale ani na čím dál vyšší nutnost zabezpečení IT, čímž apeluje zejména na firemní segment. Právě institucím a firmám Microsoft důrazně doporučuje kvůli bezpečnostním rizikům a možným nákladům plynoucím z nich přechod na Windows 10.

