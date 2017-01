Milionová petice žádost milost pro Edwarda Snowdena

Bývalý bezpečnostní technik se momentálně ukrývá v Rusku, kde dostal povolení k pobytu na osobní přímluvu prezidenta Vladimira Putina. Návrat do USA nevylučuje, ale žádá nezaujatý proces. Ve Spojených státech mu hrozí až 30 let vězení.

