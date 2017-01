Unikátní notebook Razer Valerie se objevil na čínské aukci

Je tomu týden, co se ze stánku Razeru na veletrhu CES ztratily dva první prototypy přenosných počítačů Valerie se třemi 4K displeji pro maximální herní zážitek. Nyní se jeden z nich objevil na čínském aukčním serveru Taobao. Upozornil na to server IBT.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.