Nvidia se Vegy nebojí, zdražila potichu Titan X!

Radeon na bázi čipu Vega neohrozí výkonem Titan X (ani GTX 1080 Ti) a tudíž Nvidia zvedá ceny ...

Ještě před vánoci stála grafická karta Titan X 1299 EUR (na české stránce Nvidia.cz 35 700 Kč s daní). Dnes už je cenovka jiná, a to 1359 EUR. Česká oficiální cena je 37 500 Kč. Karta je dražší o 1800 Kč, v EUR je to 60 EUR. Koukám, že cena u mé půl roku staré karty neklesá ale stoupá, to ji jistě po příchodu GTX 1080 Ti dobře prodám, to nebývá obvyklé.

Co to znamená? - Je několik možných důvodů této změny. Nvidia ví, že Vega nemá šanci na výkon Titan X dosáhnout, čemuž se ani nedivím. Vzhledem ke známým parametrům čipu Vega, bude na frekvenci 1600 MHz rád za výkon lehce přetaktované GTX 1080. Titan X je ale jinde, stejně tak má být GTX 1080 Ti.

Druhý důvod může být příprava na cenu GeForce GTX 1080 Ti, která je komplet hotová a připravená k vydání. Dle mých informací, byla už komunikována s výrobci. Vím i přibližné datum, ale vzhledem k faktu, jak nás Nvidia vyškrtla za leak k GTX 1080, nebudu tentokrát nic komentovat konkrétně. Jelikož sample chceme. Uvedení je tedy zatím otázkou ..., cena ale nebude levná. Tudíž si zdražením Titanu X dělá Nvidia prostor pro podobně drahou GTX 1080 Ti.

Zdroj: Nvidia