 Nintendo Switch dorazí na trh v březnu s cenovkou 299 dolarů

Nintendo během dnešní tiskové konference prozradilo detaily o své nové dlouho očekávané konvertibilní herní konzoli Nintendo Switch.

Nintendo Switch bude konzole dodávaná se dvěma oddělitelnými ovladači do jedné ruky a s dokem, který lze propojit s televizí. Mozkem konzole je nejmenovaný na zakázku navržený čipset Tegra od značky Nvidia. Výdrž konzole na jedno nabití by se mělo lišit samozřejmě podle vytížení čipsetu a pohybovat se mezi 2,5 až 6 hodinami.

Přenosný modul konzole má 6,2palcový displej s pouhým HD rozlišením. Vnitřní paměť zařízení je 32 GB, ale lze jí rozšířit pomocí microSDXC karty. Dodávané ovladače JoyCon, které se zasunují do boků, mají pohybové snímače, několik tlačítek a analogové páčky, což je celkem běžná sada tlačítek. Mezi ty speciální patří třeba to zachycující screenshoty a v budoucnu i videa z vašeho hraní.

Obsah pro konzoli bude samozřejmě zpočátku mírně omezený. Mezi prvními tituly by se měla objevit třeba remasterovaná verze Mario Kart 8 z Wii U s podtitulem Deluxe, která má dorazit 28. dubna. V létě pak můžeme očekávat tituly jako Super Mario Odyssey či Splatoon 2. Společně s konzolí 3. března vyjde třeba Legend of Zelda: Breath of the Wild.

A teď k tomu nejpodstatnějšímu tedy ceně. Ta nakonec nebude nižší než 250 dolarů, jak jsme Vás nedávno informovali. Za konzoli totiž dáme 299 dolarů (7 600 Kč bez DPH). 3. března by měl být Switch dostupný na většině trhu včetně Japonska, USA, Kanady a většiny evropských zemí.

Zdroj: NextPowerUp