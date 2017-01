První trailer z předělávky LEGO City Undercover pro PC

Sandbox ve stylu Grand Theft Auto již delší dobu můžete znát z Wii U. Na jaře se LEGO City Undercover podívá i na jiné platformy. Vydavatelství Warner Bros svůj klon oblíbené gansterky oživí na platformách PC, PS4, Xbox One a Nintendo Switch. Uvedlo to pro server GameSpot a nádavkem se rovnou pochlubilo prvním trailerem z modernizované předělávky.

