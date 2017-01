Další testování strategie Halo Wars 2 začne příští týden

Dosažené úspěchy z bety se bohužel nepřenesou do plné verze. Ta na pulty obchodů dorazí pouhý den po skončení testování, tedy 21. února. Těšit se mohou majitelé konzole Xbox One a díky programu Xbox Play Anywhere i „písíčkáři“.

Druhá fáze bety real-time strategie Halo Wars 2, která bude tentokrát dostupná i pro počítače s operačním systémem Windows 10, se rozběhne v pátek 20. ledna. Oznámily to společnosti Microsoft a 343 Industries. První beta byla přístupná jen pro konzoli Xbox One.

