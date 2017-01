Removu S1 je špičkový stabilizátor pro kamery GoPro

Stabilizátor je dále vybavený třemi pokročilými motory a citlivými senzory, které by měly zaručit dokonalou stabilizaci i při náhlých otřesech a pohybech. Motory Removu S1 jsou zasazeny do hliníkového pouzdra odolného proti povětrnostním vlivům a stejně kvalitně má být zpracovaná i odpojitelná rukojeť, ovládací tlačítka a OLED displej.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.