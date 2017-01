Dell UltraSharp UP3017Q: 30\

Mezi parametry najdeme dobré pozorovací úhly díky OLED displeji. 30palcový OLED displej by měl být navíc schopen zobrazovat v nativním rozlišení 3840 × 2160 pixelů a nabídnout statický kontrastní poměr 400000:1. Dalším pozitivem by měla být obnovovací frekvence až 120 Hz a výborné podání barev včetně možnosti zobrazení 100% spektra Adobe RGB.

Navíc by mohl být vhodný pro připojení k nejnovějším ultrabookm či Apple MacBook , jelikož mu pro napájení i video vstup může posloužit rozhraní USB typu C, díky němuž by navíc měla být zaručena doba odezvy pouhých 0,1 ms. Pro připojení nicméně prý bude možné využít i vstupy HDMI 2.0 a DisplayPort 1.2.

