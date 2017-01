Samsung začal uvolňovat Android 7.0 pro Galaxy S7 (edge)

Podle různých zpráv dojde k uvolnění oficiálního Androidu 7.0 Nougat pro telefony Galaxy S7 a S7 edge v úterý 17. ledna. Nicméně uživatelé, kteří byli dříve zapojeni do Beta programu, se z nového systému mohou těšit už dnes. Upozornil na to server SamMobile.

