A-Data prodává čtečku karet s Lightning portem pro iOS

A-Data představila čtečku karet s konektorem Lightning. Novinka AI910 Lightning Card Reader Plus obsahuje slot pro SD i microSD karty s podporou karet až do kapacity 256 GB. Využívat ji lze pro zálohování, čtení a sdílení obsahu mezi zařízeními s operačními systémy iOS, Android a Windows.

