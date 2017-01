Samsung dodá do obchodů 60 milionů kusů Galaxy S8 

Samozřejmě množství dodávek se nerovná kusům, které se dostanou do kapes koncových uživatelů. V každém případě jde o ambiciózní plán, protože ani jedna z posledních tří generací nepřekročila magickou hranici 50 milionů prodaných kusů. Naposledy se to podařilo modelu Galaxy S4, který byl vydán v dubnu roku 2013 a platí dosud za nejúspěšnější chytrý telefon jihokorejského výrobce.

Samsung s osmou generací Galaxy S chce přikročit k velkému úspěchu. Podle serveru The Investor, který se odvolává na zdroje obeznámené se situací, plánuje firma za celý letošní rok dodat operátorům a do obchodů 60 milionů kusů svého top smartphonu.

