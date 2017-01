 Nintendo Switch bude nejspíše stát méně než 6 000 Kč

Podle asijského webu Nikkei by se měla cena připravované konvertibilní herní konzole Nintendo Switch pohybovat okolo 25 000 japonských jenů. Tato cenovka nicméně platí pro domovský japonský trh.

U nás lze počítat s cenovkou o něco vyšší, nicméně i tak by měla být nižší, nebo na hranici 6 000 Kč (bez DPH). To by dalo konzoli Switch dobrou startovní pozici vůči konkurenci. Switch navíc nabízí trochu jiný model užívání než konkurenční PS4 či Xbox One, jelikož ji můžeme použít jak doma, tak si ji snadno vzít také na cesty.

Cenovka pod hranicí 250 dolarů, kterou prognostikuje zpráva Nikkei, navíc staví konzoli dokonce i pod nepříliš úspěšné Wii U, které je přímou konkurencí pro Switch a prodává se u nás za částku kolem 7 500 Kč. Podrobnější informace včetně oficiální ceny chce Nintendo odhalit už za tři dny.

Zdroj: NextPowerUp