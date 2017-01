Trailer na Ghost Recon Wildlands ukazuje operaci Skydive

Do vydání akční hry Ghost Recon Wildlands, která nás zavede do Bolívie, kde vládnou nejrůznější drogové kartely, je stále ještě hodně daleko. Čekání na vydání si můžeme alespoň zkrátit zhlédnutím nového povedeného traileru.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.