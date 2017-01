Sestava HAL3000 Kaby Lake láká na procesor Intel Core i7-7700K

Nákupem počítače zákazníci získají také servisní službu Bezstarostný servis na tři roky. Ta jim v případě poruchy zaručí rychlou opravu PC. Stačí jen zavolat na infolinku 844 139 139 a vše ostatní včetně odvozu, opravy a zpětného dovozu na vámi určené místo již zařídí zdarma servisní tým HAL3000, a to vše do 10 pracovních dní.

Aby celkový výkon nebyl ničím limitován, je sestava vybavena dvojicí disků WD, a to 500GB rychlého systémového SSD disku WD SSD Blue series umožňující rychlou práci i s objemnými daty a datovým diskem WD s kapacitou 3TB poskytující dostatek místa pro uložení velkého množství dat. Kapacita operační paměti, která činí 16GB, je zastoupena dvojicí 8GB modulů Kingston DDR4 HyperX FURY Black Series. Ty jsou spolu se všemi komponenty instalovány na základní desce MSI Z270 Krait Gaming. Napájení obstarává zdroj Fortron Hydro G s výkonem 650 wattů, jehož útočištěm je skříň Fractal Design Define C.

