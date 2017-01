Nvidia představila na CES 2017 novou verzi Shield TV a službu GeForce Now

Nvidia dnes v rámci veletrhu CES 2017 odhalila zbrusu nový model streamovacího zařízení a herní konzole Nvidia Shield a prozradila také podrobnosti o nové herní službě GeForce Now.

Hlavní novinkou zařízení je inovovaný design a to, že přímo v balení nalezneme i dálkové ovládání společně s herním ovladačem. Díky tomu by mělo být Shield TV jedním z nejlépe vybavených zařízení pro domácí zábavu. Mezi dalšími podstatnými novinkami je samozřejmě podpora rozlišení 4K s technologií HDR. Shield TV by měl podporovat služby se 4K obsahem jako je Amazon Video, nebo aplikaci Netflix, YouTube či Google Play Movies.

Nová Shield TV by ale měla zaujmout také jako herní konzole pro váš obývák. Zaujmout může širokou nabídkou aplikací a slušné knihovně dostupných streamovaných her od předních vydavatelů. Za zmínku stojí třeba hry od firmy Ubisoft, jako je Watch Dogs 2, Assassin’s Creed Syndicate, či připravovaný For Honor. V několika následujících měsících bychom se měli dočkat také funkcí uměle inteligence, mezi něž se zařadí třeba hands-free ovládání hlasem Google Assistant, nebo technologie SmartThings Hub, která dovolí, aby se Shield mohl napojit na více než 200 chytrých zařízení v domácnostech.

Předobjednávky nové verze Shield TV startují v našich končinách počínaje dneškem třeba v e-shopu Alza.cz. Distribuce bude zahájena 16. ledna. Cena bude 5 999 Kč s herním a dálkovým ovladačem. V horizontu několika následujících dnů po zahájení distribuce bude k dostání také verze Pro s 500GB diskem a dálkovým ovladačem s přípojkou na headset za 8 999 Kč. Pro dokoupení pak bude k dostání samotný herní ovladač za 1 899 Kč a dálkové ovládání za 1 699 Kč.

Mezi novinkami Nvidie na CES 2017 je také služba GeForce Now, s níž se mohou hráči přes Cloud propojit s výkonnějším počítačem a využívat tak například výhod grafické karty GeForce GTX 1080 a následně prostřednictvím Nvidia GameWorks streamovat obraz ve vysoké kvalitě do svého zařízení. Díky této službě by tak odpadla nutnost koupi drahého, výkonného zařízení a náročné tituly si zahrajeme i na slabším desktopu, notebooku či jiném zařízení. Šikovné to může být i v případě zařízení s Mac OS. Tituly pro Windows si totiž mohou užít vlastníci Mac ještě před jejich přeportováním vývojáři pro tento OS.

Hráč v základu po registraci dostane zdarma 1000 kreditů. Následně si může ve službě za cenu 25 dolarů (cca 640 Kč) dokoupit dalších 2500 kreditů. Hraní na výkonnějším stroji s GeForce GTX 1080 bude stát 4 kredity za minutu a na slabším s GeForce GTX 1060 2 kredity za minutu. Předběžný přístup do služby je naplánován na březen letošního roku v USA a ostrý provoz má přijít v průběhu jara. Uvedení v Evropě však zatím pevné datum nemá.

Zdroj: Nvidia