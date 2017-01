 AMD odhalilo podrobnosti o nové architektuře GPU Vega a technologii FreeSync 2 [CES 2017]

Další novinkou, kterou AMD prezentovalo a částečně se váže na nové grafiky, je nová generace technologie FreeSync. FreeSync 2 by měla oproti původní verzi přinést zaměření na HDR obsah, který přináší věrnější a bohatší barvy. Druhou nově podporovanou technologií u FS2 by měla být Low Framerate Compensation (LFC), která by měla řešit stavy, kdy dojde k poklesu snímkové frekvence pod minimální hranici. AMD prý v současnosti spolupracuje na implementaci FreeSync 2 s předními výrobci monitorů. Stejně jako v případě prvních grafik Vega bychom se s prvními zařízeními s podporou FreeSync 2 měli setkat v první půli letošního roku.

Ke zlepšení výkonu a snížení spotřeby chystaných karet by měl přispět také Draw Stream Binning Rasterizer, který funguje na principu využití chytré cache integrované do čipu pro zpracování pixelů. Raja Koduri, viceprezident AMD a šéf Radeon Technologie Group k nové architektuře dodává: „Je neuvěřitelné, že grafiky jsou používány k řešení herních problémů na úrovni gigabytů a zároveň k řešení problémů v umělé inteligenci na úrovni exabytů. Navrhli jsme architekturu Vega, aby stavěla na této schopnosti, a zároveň s flexibilitou k potýkání se s pozoruhodnou šířkou problémů, které GPU řeší dnes i těch za pět let.“.

