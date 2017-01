Toshiba CANVIO for Smartphone zazálohuje data a zajistí dobíjení

Disk zároveň uživatelům umožňuje spravovat z telefonu svá data a zjednodušuje přechod na nový smartphone, a to včetně přenosu všech informací ze starého zařízení. K přehrání dat je potřeba pouze několik kliknutí na displej. CANVIO for Smartphone lze využít i jako klasický externí HDD pro počítače a notebooky. Připojení zajišťují rozhraní USB typu A a USB typu C.

