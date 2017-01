Uživatelé stále používají jednoduchá a slabá hesla, tvrdí průzkum

Průzkum také odhalil, že se uživatelé nechovají zodpovědně ani při zacházení s hesly – sdílejí je s dalšími osobami, nebo používají riskantní metody zapamatování hesel. Téměř třetina (28 %) sdílela své heslo se svým příbuzným, přičemž 11 % ho sdělilo kamarádovi, což by mohlo vést k nechtěnému vyzrazení hesla. Bezmála čtvrtina uživatelů (22 %) přiznala, že si svá hesla zapisují do notýsku – i kdyby bylo heslo sebesilnější, může ho takto kdokoliv vidět a zneužít.

