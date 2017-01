Windows 10 Creators Update si stáhneme v dubnu

To, že Microsoft na první polovinu letošního roku chystá velkou aktualizaci Windows 10, se ví už několik měsíců. Přesný termín jsme dlouho nevěděli, nyní už to ale neplatí. Podle serveru MS PowerUser, který se odvolává na zdroje obeznámené se situací, by se tak mělo stát v dubnu.

