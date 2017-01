Nové MacBooky Pro bez čtečky karet a s nerozšiřitelným úložištěm? Ale kdeže. OWC to zmákne

Jak se to říká? Co Apple odebere, na tom si ostatní výrobci namastí kapsu? Asi tak by se to dalo říci. Po uvedení nových strojí MacBook Pro bylo kritizováno odebrání SD čtečky, SSD připájeným na desce a tak podobně. OWC vám tohle vše pomůže vyřešit ještě přidá gigabitový Ethernet nebo USB jako bonus.

Jmenuje se OWC DEC a jedná se o jedinečné rozšíření jen a pouze pro MacBook Pro 2016. Tento na míru vytvořený podstavec do notebooku přidává další, až 4TB SSD úložiště, čtečku SD karet a další USB-C. To ale není vše. Na zadní straně se skrývá například plnohodnotný konektor USB 3.0 (v neznámém počtu) nebo gigabitový Ethernet. Více sdělí výrobce později.

Samozřejmě se nabízí možnosti jako rozšíření baterie a podobně, ale o tom se zatím mlčí. Celé rozšíření je vyfrézované z hliníku a tak by mělo designově pasovat k MacBooku. Celkově to ale bude tak 3 háčky. Cenu, tloušťku a váhu.

Více se dozvíme buď v průběhu jara, kdy má být toto rozšíření uvedeno do prodeje, nebo možná v průběh veletrhu CES v Las Vegas.

