První dvě desky s AM4 od MSI jsou na světě [CES]

Desky by měly být uvedeny někdy koncem února, nebo spíše začátkem března a minimálně druhá z nich vypadá opravdu dobře, ale její cena se bude pohybovat odhadem okolo 8 tisíc. Na CES jsou samozřejmě přítomny i procesory Ryzen a grafické karty architektury Vega, kde tato kombinace ve hře Star Wars Battlefront jeden ve 4K rozlišení na Ultra nastavení s FXAA vyhlazováním 60 FPS (se zapnutou vertikální synchronizací). To jen taková vsuvka.

To samozřejmě není vše a vedle stavového displeje, pár tlačítek přímo na desce, čipu VR Boost a plno vzhledných serepetiček, jsou zde dva sloty M.2 pro SSD, pak také U.2 (Mini-SAS) a pro další disky ještě 6 SATA konektorů. Na spodní hraně desky také najdeme poprvé interní konektory pro USB 3.1 (ten kovový vlevo od tlačítka Power). Na zadním panelu je to pak 8 USB, PS/2, HDMI, DisplayPort gigabitová síťovka a 8kanálová zvukovka.

