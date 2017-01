Intel koupí podíl ve službě HERE

Firmu Here koupily v roce 2015 od finského výrobce telekomunikačních zařízení Nokia německé automobilky BMW, Daimler a Volkswagen. Zaplatily za ni 2,8 miliardy eur. Společnost Here v září oznámila, že uvede na trh nový soubor dopravních služeb, které řidičům umožní sledovat aktuální situaci na silnicích kilometry dopředu.

